Bomba transferowa! Kamil Glik już w Polsce, wybrał klub. Spore zaskoczenie

Zeszły sezon zakończył się dla Kamila Glika spadkiem z Benevento do Serie C . Stało się jasne, że latem obrońca reprezentacji Polski będzie szukał nowego klubu.

W mediach sporo mówiło się o możliwości powrotu do Polski, a głównym tematem miał być Widzew Łódź . Według informacji Tomasza Włodarczyka, zainteresowane Glikiem były także kluby Serie B z mniejszych miejscowości.

Kamil Glik ma zagrać w Cracovii

Decyzja Glika ma być jednak inna - zawodnik wraca do Ekstraklasy, ale jego klubem będzie nie Widzew, a Cracovia . 35-latek ma podpisać dwuletnią umowę. Do Ekstraklasy wróci po 13 latach - poprzednio występował w Piaście Gliwice.

" Piłkarz w poniedziałek przyleciał do Krakowa. We wtorek przejdzie testy medyczne " - poinformował Tomasz Włodarczyk.

Przez ostatnie 13 lat Glik był piłkarzem takich klubów jak US Palermo, Bari, Torino FC, AS Monaco oraz Benevento Calcio. W reprezentacji Polski zanotował 103 występy, ale Fernando Santos pomija go przy ostatnich powołaniach.