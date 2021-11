As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 54% Dawid Tomala 46%

Jeszcze tydzień temu trener Jacek Zieliński był szczęśliwy, bo po przerwie na reprezentację do gry miał wszystkich zawodników, oprócz leczącego się od miesięcy Thiago.

Minęło jednak kilka dni i sytuacja w kadrze "Pasów" zmieniła się diametralnie. W meczu z Rakowem Częstochowa (1-0) kontuzji nabawił się Alvarez, a do tego jest chory. Oprócz tego w ostatnim spotkaniu czwartą żółtą kartkę złapał Pelle van Amersfoort, a w tygodniu choroba dopadła Sergiu Hancę i prawdopodobnie w Płocku też nie wystąpi. W trakcie leczenia również jest Karol Knap.

- Sprawy kadrowe trochę się skomplikowały. Nasza ofensywa jest poszczerbiona, ale zawsze nieszczęście jednego zawodnika jest szczęściem drugiego. Czasem w takich sytuacjach objawiają się zawodnicy z drugiego szeregu. Liczę na to, że pokażą umiejętności i zapukają mocniej do składu. Nie można siąść i płakać nad rozlanym mlekiem. Właśnie teraz musi objawić się "team spirit". Niech inni pokażą, że bez tych zawodników życie w Cracovii też istnieje - zaznacza trener Zieliński.

Wisła Płock - Cracovia. Co z Pelle van Amersfoortem?

W tej sytuacji rozwiązaniem mogłoby być powołanie do pierwszego składu Rubio, który bardzo dobrze radzi sobie w rezerwach. Szkoleniowiec na razie nie planuje jednak po niego sięgać.

- Rubio skończył sezon w drugiej drużynie, widziałem go w ostatnim meczu, gdy zdobył trzy bramki. Bardziej jednak będę posiłkował się zawodnikami, których obecnie mam w kadrze, a tu mam czterech napastników. Przyglądam się zawodnikom rezerw, ale decyzja o ich ewentualnym włączeniu do pierwszego zespołu, będą zapadały od 1 stycznia. Chyba że w drużynie wydarzy się jakiś kataklizm kadrowy - zaznacza Zieliński.

Tematem numer jeden w gabinetach Cracovii nie jest jednak sytuacja kadrowa, ale sprawa przedłużenia umowy przez Pelle van Amersfoorta. Obecna obowiązuje do końca sezonu i wygląda na to, że najlepszy zawodnik Cracovii nie planuje podpisywać nowej.

- Będę z nim jeszcze rozmawiał. Dobrze wie, że jest dla mnie kluczowym zawodnikiem i bardzo chcę, by został w Cracovii, ale to nie będzie zależało ode mnie. Rozmowy trwają, ale są poza mną. Skoro jednak profesor Filpiak mówi, że zatrzymanie go będzie trudne, to tak właśnie jest. Na takiego zawodnika jak Pelle jest dość duży popyt i to nie tylko w naszym kraju. Biorę pod uwagę różne scenariusze - zaznacza Zieliński

Wisła Płock - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Wisła Płock - Cracovia w niedzielę o godz. 12.30, transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.