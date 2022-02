Będzie hitowy transfer w Ekstraklasie? "Nie chcę bić piany"

To byłby największy transfer w historii Cracovii. "Pasy" rozglądają się za napastnikiem, działacze przeprowadzili kilka rozmów, ale na razie krakowianie pozostają jedynym klubem w Ekstraklasie, który zimą nie przeprowadził transferu.

- Prowadziliśmy rozmowy z kilkoma dobrymi zawodnikami, ale nic z tego nie wyszło - mówił trener Zieliński .

Teraz TVP Sport podało, że krakowianie interesują się Jewhenem Konoplanką. Transakcja miałaby zostać sfinalizowana w najbliższych dniach, bo wielokrotny reprezentant Ukrainy dostał wolną rękę w szukaniu klubu od włodarzy Szachtara Donieck.

Reklama

Do sprawy odniósł się trener Zieliński.

- Powiem krótko - nie chcę komentować tej sprawy . Jeśli do czegoś dojdzie i sprawy zostaną pozałatwianie, to klub błyskawicznie o tym poinformuje. Umówiliśmy się, że do spekulacji medialnych się nie odnoszę - podkreśla szkoleniowiec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co za trafienie! Konoplanka z premierowym golem w tym sezonie (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

- Mówiłem, że rozmawiamy z paroma zawodnikami i z tego się nie wycofuję. Transfery jednak lubią ciszę i nie chcę bić piany oraz robić wielkich zapowiedzi. Jak będzie coś konkretnego, to jako pierwsi się o tym dowiecie. Tylko mogę na ten temat powiedzieć - dodaje Zieliński.

Jewhen Konoplanka trafi do Cracovii?

Konoplanka to bardzo doświadczony zawodnik. Ukrainiec zaliczył 86 występów w drużynie narodowej. Wziął udział m.in. w EURO 2016. W tym samym roku wygrał Ligę Europy z hiszpańską Sevillą.

Obecnie jest związany z Szachtarem Donieck, jednak jego kariera w ostatnich miesiącach znacznie wyhamowała . Zawodnik w tym sezonie wystąpił w zaledwie dwóch meczach swojego klubu. Przez pewien czas borykał się z kontuzją, a następnie nie odzyskał już miejsca w składzie. Trener Roberto De Zerbi woli stawiać na innych zawodników.



Piotr Jawor