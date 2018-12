Arka Gdynia - Wisła Płock. Smółka: To może zabrzmi kontrowersyjnie. Wideo

- To może zabrzmi kontrowersyjnie i ciekawie, ale o to wam chodzi i takim jestem człowiekiem, nie radzę grać bukmacherce w Ekstraklasie i nie radzę wskazywać faworytów przed spotkaniem. To jest jak gra w totolotka. Można to robić, ale dla zabawy - powiedział Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia, przed meczem z Wisłą Płock w 20. kolejce.