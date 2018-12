Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia, o swojej pracy w Ekstraklasie

- Jest za dużo show (w Ekstraklasie), a za mało pracy trenerów. Powinniśmy mieć więcej czasu dla drużyn, a nie na to, by robić show. Z tym się zderzyłem. Czasami, żeby zrobić z drużyną wszystko, co chcę, zarywam noce tylko dlatego, że codziennie jest jakiś briefing, jakiś wywiad… To tak nie powinno wyglądać – mówi trener Arki Zbigniew Smółka o swojej pracy w Ekstraklasie.