Znów gorąco w polskim klubie. Właściciel "utopi go w IV lidze"?

Arka finiszowała dopiero na ósmym miejscu, znacznie poniżej oczekiwań. Jeszcze przed końcem grania na murawie, do gry wszedł gdyński biznesmen, były piłkarz Arki, Marcin Gruchała który zaproponował przejęcie klubu z rąk rodziny Kołakowskich. Na obecnym etapie nikt tego nie potwierdzi, ale pogłoski mówiły o ofercie na poziomie 10 mln zł .

Właściciel Arki Gdynia utopi ją w IV lidze?

11 lokalnych sponsorów zawiesiło współpracę z klubem oskarżając właściciela o brak chęci awansu sportowego . Do wyżej wymienionych dołączyli kibice, którzy zagrozili bojkotem, jeśli w Arce nie dojdzie do zmiany właścicielskiej. Już podczas ostatniego meczu domowego w I-ligowym sezonie 2022/23 trybuny mocno opowiedziały się za Gruchałą - "Czas pakować swe sandały, zróbcie miejsce dla Gruchały" niosło się po stadionie.

Ostatni akt gdyńskiej rozgrywki to wywiad wspomnianego Gruchały dla "Przeglądu Sportowego", w którym mówi o spotkaniu z Jarosławem Kołakowskim (swoją drogą to ciekawe, że nikt już nie kryje że to pan Jarek, który jest przecież prężnie działającym i bardzo aktywnym agentem piłkarskim, rozdaje karty w klubie piłkarskim).