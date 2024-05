Zniszczenia po derbach Trójmiasta. Kibice nie potrafili się zachować

Pisaliśmy we wtorek o tym, że I-ligowe niedzielne derby Trójmiasta ( Lechia Gdańsk pokonała Arkę Gdynia 2-1 ) odbiły się szerokim echem w Polsce, a nawet na kontynencie o co zadbał m.in. znany francuski youtuber i ticktocker Basile Brigandet (który kryje się pod pseudonimem Stadito) . Jego reportaż z derbów obejrzało już 24 tysiące internautów, ta liczba stale rośnie.

36.483 widzów (najwięcej na I-ligowym stadionie w XXI wieku) podziwiało zmagania piłkarzy i efektowną oprawę meczu. Przed pierwszym gwizdkiem było trochę kultury wyższej (Capella Gedanensis) i popularnej (gdańscy raperzy), trybuny były bardzo gorące, nie zabrakło wzajemnych wyzwisk między zwaśnionymi stronami, ale mieściło się to w szerokich ramach stadionowej przyzwoitości.

Zniszczone toalety na Polsat Plus Arenie po derbach Trójmiasta / źródło własne

Zniszczone toalety na Polsat Plus Arenie po derbach Trójmiasta / źródło własne /

Niestety, jak podał portal meczyki.pl, mocno ucierpiały toalety na sektorze gości. Przed przybyciem kibiców Arki sektor był odbierany przez przedstawicieli tego klubu (to normalna procedura) i nie stwierdzono zniszczeń. Kogoś zwyczajnie poniosły nerwy, czego konsekwencją będzie zapewne długi zakaz wyjazdowy dla Żółto-Niebieskich, a już na pewno prędko nie zagoszczą na bursztynowej Polsat Plus Arenie. A szkoda, oba trójmiejskie kluby wykonały dużo pracy, by derby odbyły się tak Bóg przykazał - z kibicami obu drużyn.