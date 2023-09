Wyższa forma bojkotu. Pomógł doping spoza stadionu

Doping pozytywny dla gdyńskich piłkarzy przeplatał się z inwektywami w kierunku właścicieli Arki, rodziny Kołakowskich. "Won z naszej Arki, Kołaki won z naszej Arki! " - to najłagodniejsze hasło jakie było skandowane. Kibicowski bojkot gdyńskiego klubu trwa i nie bardzo wiadomo wyjście z patowej sytuacji. Nic nie słychać, aby jakieś efekty przyniósł okrągły stół i skierowanie sprawy do Centrum Mediacji Sportowej .

Arka Gdynia pokonała Miedź Legnica 2-1 w meczu I ligi

Arkowcy nacierali coraz mocniej, a bramka wisiała na włosku. Kacper Skóra świetnie zagrał na skrzydle, ogrywając Juricha Carolinę, dograł piłkę do środka, a tam już czekał król strzelców poprzedniego sezonu, Karol Czubak , który mocno i celnie strzelił do siatki. To piąty gola Czubaka w tym sezonie, tym samym zrównał się z najskuteczniejszym I-ligowcem, Łukaszem Sekulskim .

Chwilę później drugą żółtą, w efekcie czerwoną kartkę otrzymał jeden z członków sztabu Miedzi Legnica. Spadkowicz z Ekstraklasy nie ustawał w wysiłkach do wyrównania. Potężnie zbudowany Marcel Mansfeld strzelał głową, ale efektowną obroną popisał się Paweł Lenarcik, który jeszcze rok temu grał w Legnicy. To w ogóle było spotkanie starych znajomych. Trenerem Arki jest Wojciech Łobodziński, który ponad rok temu wprowadził "Miedziankę" do Ekstraklasy. Jeszcze w poprzednim sezonie w barwach ekstraklasowej Miedzi grali piłkarze, którzy się dziś w Arce - Olaf Kobacki i wspomniany Lenarcik. Pod koniec spotkania to właśnie Kobacki trafił do siatki i podwyższył prowadzenie na 2-0. Honorowego gola dla gości zdobył Damian Michalik pięknym uderzeniem z dystansu. Po zakończeniu spotkania piłkarze Arki podeszli do stadionowego ogrodzenia i podziękowali kibicom za doping. Jako pierwszy szedł Karol Czubak.