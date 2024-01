To zadecyduje o awansie? Jest decyzja w sprawie lidera I ligi

Problemy organizacyjne Arki Gdynia w pierwszej części sezonu 2023/24 są doskonale znane i zostały szeroko opisane. Bojkot kibiców, wstrzymanie miejskiego finansowania - to wszystko w kontrze do rodziny Kołakowskich, która przejęła nadmorski klub w 2020 r. Mimo to piłkarze trenera Wojciecha Łobodzińskiego nie przejęli się trudnościami, a wręcz przeciwnie zmobilizowały ich one do tego stopnia, że niespodziewanie zimę spędzą na fotelu lidera zaplecza Ekstraklasy.