To już koniec, polski klub wyrzuca trenera. Frustracja sięgnęła zenitu

Na ostatniej prostej ubiegłego sezonu Arka Gdynia była już jedną nogą w krajowej elicie . W ostatniej kolejce wystarczyło nie przegrać przed własną publicznością z GKS Katowice . To się jednak nie udało, skończyło się rezultatem 0:1.

Arka rozstaje się z Wojciechem Łobodzińskim. To efekt fatalnego początku sezonu

Mimo niepowodzenia posadę zachował trener Wojciech Łobodziński , którego kontrakt obowiązywał do połowy 2026 roku. Nikt nie przypuszczał, że dojdzie do pożegnania już w sierpniu - na początkowym etapie nowego cyklu.

Jak informuje serwis Meczyki.pl, władze Arki podjęły radykalną decyzję. Łobodziński został pozbawiony funkcji w trybie nagłym i rozstaje się z klubem. Do piątkowej potyczki z Miedzią Legnica zespół ma przystąpić już z nowym szkoleniowcy - niewykluczone, że tymczasowym.

O powrót do Ekstraklasy gdynianie toczą batalię od 2020 roku. W tym czasie trzykrotnie upadali w fazie barażowej. Nie przeszkodziło im to dotrzeć do finału Pucharu Polski w sezonie 2020/21.