Prezes dłużej na trzy lata. Kibice podjęli ostateczną decyzję

Nie sposób się nie zgodzić z ostatnim członem tego komunikatu. Gdy w maju 2020 r. Kołakowscy przejmowali Arkę, była ona faktycznie w stanie zapaści. Był już przygotowany wniosek o upadłość spółki (nie jest to tragedia, jak pokazał Ruch Chorzów można tak funkcjonować i to z sukcesami), szalał COVID-19, a klub od kilku miesięcy nie regulował swych zobowiązań.

Wówczas na białych rumakach pojawiła się w Gdyni rodzina Kołakowskich, formalnie klub przejął syn Michał, ale szybko przestano ukrywać, że karty rozdaje ojciec Jarosław, wpływowy manager piłkarski, właściciel agencji KFM, który z powodów przepisów nie mógł zostać właścicielem klubu piłkarskiego. Za kilka miesięcy Arka Gdynia opuściła Ekstraklasę i do dziś nie może do niej powrócić. Faktem jest natomiast o wiele lepszy standing finansowy klubu niż trzy lata temu, brakuje tylko jednej, za to kluczowej w sporcie - wyniku.

Kibicowski bojkot w Arce Gdynia

W naszej obecności i za naszym pośrednictwem została potwierdzona kolejna oferta Marcina Gruchały, jak i jego gotowość do szukania kompromisu, który pozwoliłby jak najszybciej zakończyć spór. Niestety kolejny raz nie udało się dojść do konsensusu. Wierzymy, że podjęte decyzje o wstrzymaniu finansowania przez miasto i wielu sponsorów, wsparte oficjalnym bojkotem oraz niepodpisaniem umowy przez SI Arki Gdynia na nowy sezon, skłonią większościowych udziałowców do sprzedaży swoich akcji. Będziemy konsekwentni, aż do odejścia z naszego Klubu tych, którzy przekładają swoje dobro nad dobrem gdyńskiej Arki!".