​Polski klub zmienia właściciela. Utrzyma kurs na Ekstraklasę?

Piłkarze Arki Gdynia niewiele sobie robili z trudnej sytuacji, wygrywali seryjnie mecze, przerwę zimową spędzają na fotelu lidera I ligi. To właśnie w gdyńskim magistracie, tuż przed derbami Trójmiasta, w których Arka po raz pierwszy od 16 (!) lat pokonała Lechię Gdańsk 1-0, doszło do zawieszenia broni - strony porozumiały się co do sprzedaży Arki, a dziś wykonały kolejny bardzo konkretny krok.