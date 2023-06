Polski klub pod napięciem. Właściciel: "nie sprzedam!"

Michał Kołakowski, prezes i właściciel Arki Gdynia zabrał nareszcie głos. Przeprasza za nieudany, zakończony brakiem awansu do Ekstraklasy sezon 2022/23 i zapewnia, że jego akcje nie są na sprzedaż. To odpowiedź na oświadczenie Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, który zapowiedział wstrzymanie finansowania Arki do czasu zakończenia konfliktu, który narósł wokół tego I-ligowego klubu.