Polski klub na krawędzi. Ma cztery dni na podjęcie decyzji

Za słowami poszły czyny. Miejskie finansowanie (30% budżetu klubu) zostało zawieszone do czasu zakończenia konfliktu wokół klubu. Słyszy się głosy, że formalny właściciel znalazłby porozumienie z lokalnym środowiskiem, jednak problemem jest ojciec Michała, Jarosław Kołakowski , znany agent piłkarski i nieformalny dowódca gdyńskiego okrętu piłkarskiego. O jego zaangażowanie w klub (zresztą niezgodne z przepisami PZPN) ma pretensje gdyńskie środowisko. To tylko jedna z opinii w gdyńskim sporze, prawda zapewne leży pośrodku.

Arka Gdynia otrzymała rekordową ofertę za Karola Czubaka

Prezes i właściciel gdyńskiego klubu, Michał Kołakowski mówi, że do Arki wpłynęła rekordowa w historii klubu oferta. Mówi się o blisko milionie euro. Problem w tym, że Czubak dobrze czuje się w Gdyni i niekoniecznie chce opuszczać Żółto-Niebieski pokład. Snajper do tej pory rozegrał dla Arki 76 spotkań, w których zdobył 39 bramek i zaliczył dziewięć asyst. Obecnie Czubak zajmuje 10. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii gdyńskiego klubu. Zatem nic dziwnego, że cieszy się dużą sympatią kibiców Arki. Być może jest tak, że to lokalne środowisko namawia Czubaka, żeby nie odchodził, bo wówczas sytuacja finansowa klubu będzie gorsza i Kołakowscy będą zmuszeni go sprzedać. Napastnik jest dorosły i to do niego należy decyzja odnośnie swojej przyszłości.