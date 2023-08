Pogłębia się bojkot zasłużonego klubu. "Właściciel negocjował sam ze sobą"

Trwa poważny konflikt wokół I-ligowej Arki Gdynia. Lokalne środowisko i akcjonariusze mniejszościowi nie godzą się z polityką prowadzoną przez właścicieli klubu, rodzinę Kołakowskich. To zresztą jest główna kość niezgody, oprócz wyników sportowych i rozgoryczenia z powodu braku awansu Arki do Ekstraklasy. Kibice i sympatycy Żółto-Niebieskich podnoszą, że tak naprawdę do nie syn Michał Kołakowski jest właścicielem i głównym decydentem w Arce, a jego ojciec Jarosław, właściciel bardzo prężnej agencji managerskiej, KFM. Te zarzuty wyraźnie artykułuje Marcin Gruchała, który wyrósł na lidera gdyńskiej opozycji wokół obecnych włodarzy Arki.