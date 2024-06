Ostatnia akcja zdecydowała. Motor Lublin po 32 latach wraca do Ekstraklasy

Po niesamowitym widowisku Motor Lublin pokonał Arkę Gdynia 2-1 w finale I-ligowych baraży, mimo że do 87 minuty przegrywał. W efekcie lublinianie po 32 latach wracają do Ekstraklasy.

Początek był dla gości fatalny - 13 minuta okazała się feralna dla Motoru Lublin , który we wcześniejszej fazie meczu radził sobie nieco pewniej od Arki Gdynia . Goście fatalnie rozgrywali piłkę pod własną bramką - Kamil Kruk "wsadził na konia" Kacpra Rosę , a kuriozalny błąd obrony wykorzystał Olaf Kobacki i było 1-0 dla Arki. To był praktycznie gol samobójczy, naprawdę niezwykłe, że na takim poziomie, w meczu o taką stawką przydarzył się taki "wielbłąd".

O wiele lepszą sytuację w 79 minucie miał Kobacki, który powinien definitywnie zamknąć tę rywalizację, ale niczym Czubak kilka minut temu trafił prosto w Rosę. Gdy wydawało się, że Ekstraklasa wróci po czterech latach do Gdyni, Bartosz Wolski popisał się perfekcyjnym strzałem z rzutu wolnego - Lenarcik nawet nie drgnął - 1-1 w 87. minucie. W 94. minucie Senegalczyk Jacques Ndiaye zdobył bramkę na wagę awansu dla Motoru i powrotu do Ekstraklasy po 32 latach.

To niesamowita historia - 12 miesięcy temu Motor Lublin był jeszcze klubem II-ligowym, dziś po 32 latach przerwy wraca na najwyższy szczebel rozgrywek. Nieco ponad rok temu Motor przystępował do II-ligowych baraży z szóstej pozycji. Potem były zwycięskie baraże o awans do I ligi (dramatyczny finał z III-ligowym dziś Stomilem Olsztyn), fantastyczny sezon beniaminka w I lidze, wreszcie wygrane play-offy i powrót do Ekstraklasy po 32 latach.