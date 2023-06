Ośmiocyfrowa propozycja kupna polskiego klubu. Kibice grożą bojkotem

Arka Gdynia spadła z Ekstraklasy w 2020 r. i od trzech lat usiłuje do niej wrócić. Bezskutecznie. Jeszcze przed końcem I-ligowych rozgrywek atmosfera w piłkarskiej Gdyni stała się nerwowa. Gdy sezon się zakończył, a Arka finiszowała na zaledwie ósmej pozycji zrobiło się jeszcze goręcej. Zakończenie wspierania klubu zapowiedziało 11 lokalnych sponsorów, którzy w liście otwartym oskarżyli klub i jego właścicieli o "brak chęci awansu".

10 mln zł za Arkę Gdynia

Według ustaleń portalu trójmiasto.pl oferta wynosi 10 mln zł. To kwota za nabycie 75 proc. akcji Arka Gdynia oraz za spłatę wspomnianych pożyczek, które Kołakowscy mieli udzielić klubowi.

Kolejny krok jest jeszcze bardziej znaczący. W oświadczeniu Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki czytamy o "wezwaniu przedstawicieli miasta Gdynia do jak najszybszej interwencji" oraz "wstrzymania finansowania klubu" oraz "niekupowania karnetów oraz biletów na nowy sezon oraz do wstrzymania się z robieniem zakupów w Oficjalnym Sklepie Arki Gdynia". Jakby nie patrzeć jest to groźba bojkotu.