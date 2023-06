Mocne słowa sponsorów polskiego klubu. "Wy nie chcecie awansować!"

Arka Gdynia spadła z Ekstraklasy w 2020 r. i od trzech lat usiłuje do niej wrócić. Bezskutecznie. Zakończony sezon 2022/23 był dla Żółto-Niebieskich gorszy od dwóch poprzednich, gdy zagrali w barażach o Ekstraklasę. Teraz drużyna z Trójmiasta zajęła zaledwie ósme miejsce, a rozgoryczenie w Gdyni jest spore.

Dziś kolejny kamyczek do ogródka właścicieli Arki Gdynia dorzucili lokalni sponsorzy, którzy w liście otwartym ogłaszają zakończenie współpracy z klubem.

"Wycofujemy się ze sponsorowania Arki Gdynia i liczymy na podobną postawę głównego sponsora, czyli miasta Gdynia. Oczekujemy nowej, silnie związanej z regionem struktury własnościowej, dbającej o dobre relacje z lokalną społecznością, gotowej do sfinansowania rozwiniętej infrastruktury sportowej oraz otwartej do współpracy z różnymi grupami kibiców stanowiących siłę naszego klubu" - pod pismem podpisało się 11 firm.

W oświadczeniu sponsorzy krytykują rodzinę obecnych właścicieli odmawiając im sportowych ambicji i oskarżają o brak chęci awansu do Ekstraklasy.

"(...) Arka w zadziwiający sposób traci formę w ostatnich kolejkach sezonu. Kończymy obecny sezon na 8. miejscu, ale w tabeli za ostatnie 8 kolejek trenera Wieczorka jesteśmy na 14. miejscu. To wszystko przy jednym z najwyższych budżetów w lidze i z ludźmi znającymi się na piłce za sterem, bo tego Jarosławowi Kołakowskiemu nie odmawiamy.

Ale odmawiamy panom Kołakowskim chęci i determinacji do awansu. To nie gra Arka Gdynia, to gra autorski zespół Jarosława Kołakowskiego. Według dostępnych na transfermarkt.pl informacji, aż 10 zawodników z kadry Arki jest z KFM. Jeśli celem byłby awans, właściciele szukaliby zawodników na całym rynku. Natomiast tutaj celem nie jest awans Arki, tylko wzajemne kontrakty na linii Arka-KFM-KKS Kalisz".