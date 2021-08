W poniedziałkowe popołudnie Miasto Gdynia i Arka Gdynia ogłosiły przedłużenie współpracy na kolejny I-ligowy sezon 2021/22. Miasto Gdynia pozostało strategicznym partnerem klubu.



Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek powiedział przy tej okazji: - Arka kontynuuje odnowę organizacyjną oraz sportową, co potwierdzają awans do finału Pucharu Polski oraz zaciekła walka o powrót do Ekstraklasy. Zabrakło niewiele. Nie załamujemy się i wierzymy, że w tym sezonie uda się zrobić o krok więcej. Nie będzie to łatwa droga, ale determinacja, zaangażowanie i wsparcie kibiców powinny pomóc w realizacji celu. Miasto wspiera Arkę w tym dążeniu, ponieważ wiemy, że sukces Arki to także sukces Gdyni i jej mieszkańców.



W przeszłości różnie bywało między władzami nadmorskiego miasta i lokalnym klubem. Najgorsze relacje panowały pod koniec kadencji poprzednich właścicieli - rodziny Midaków. Doszło do tego, że miasto wstrzymało finansowanie klubu, który wtedy desperacko walczył o uniknięcie degradacji z Ekstraklasy. Nie udało się, a nowym właścicielom (rodzina Kołakowskich - właścicielem większościowym i prezesem klubu jest Michał Kołakowski) udało się relacje uzdrowić na tyle, że dziś z okazji przedłużenia strategicznej współpracy strony mówią zgodnie, że "Arka to Gdynia, a Gdynia to Arka".



Michał Kołakowski po podpisaniu umowy powiedział: - Miasto jako strategiczny partner Arki, to dla nas także wyzwanie i wielka motywacja do jeszcze cięższej pracy. Chcemy, aby Gdynia była dumna z naszych osiągnięć i realizacji strategii, którą określiliśmy inwestując w Arkę. Pomoc Miasta jest nieoceniona i mamy nadzieję, że obok zmian organizacyjnych, jakie już dają widoczne efekty, będziemy mogli odwdzięczyć się również sukcesem sportowym. Zeszłoroczny finał Pucharu Polski oraz walka do ostatniej kolejki o awans udowadniają, że idziemy we właściwą stronę.

Pod koniec lipca lokalne media donosiły, iż Arka otrzymała 2,6 mln zł brutto za promocję Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu w drugiej połowie roku 2021.

W bieżącym sezonie Arka Gdynia zanotowała ligowy falstart. Będąc jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy w dwóch meczach u siebie wywalczyła ledwie jeden punkt - zremisowała 1-1 z Zagłębiem Sosnowiec i przegrała 0-2 z Chrobrym Głogów. Z drugiej strony rundę wiosenną sezonu arkowcy też zaczęli mało fortunnie, przegrywając aż 0-4 z Puszczą w Niepołomicach i potem 0-2 z Górnikiem Łęczna u siebie. Potem podopieczni trenera Dariusza Marca złapali bardzo dobrą formę, sensacyjnie będąc o krok od zdobycia Pucharu Polski i o włos o Ekstraklasę.





