Andrij Bogdanow nie jest już piłkarzem występującej w Lotto Ekstraklasie Arki. 28-letni ukraiński środkowy pomocnik rozwiązał w środę ważny do końca tego sezonu kontrakt z gdyńskim klubem.

Bogdanow trafił do Arki w przerwie zimowej minionego sezonu i w sumie rozegrał w ekstraklasie 21 meczów, w których zdobył jedną bramkę. W minionych rozgrywkach pokonał bramkarza Legii Warszawa i w maju przedłużył kontrakt z gdyńskim klubem do 30 czerwca 2019 roku.



Drugiego gola Ukrainiec także strzelił w konfrontacji ze stołecznym zespołem - było to 14 lipca w wygranej przez gdynian 3:2 konfrontacji o Superpuchar Polski.



Ostatnie ligowe spotkanie Bogdanow rozegrał 15 września w Gliwicach z Piastem. "Żółto-niebiescy" przegrali 0:1, a były już zawodnik Arki opuścił boisko w 42. minucie z powodu otrzymania drugiej żółtej kartki.