Legendy klubu apelują. "Menadżer nie może być właścicielem"

Po czyjej stronie opowiadają się trybuny Arki Gdynia, było słychać już przed piątkowym meczem z ŁKS Łódź. Kibice głośno skandowali, że czas pożegnać rodzinę Kołakowskich (formalnie właścicielem i prezesem jest Michał, ale nikt specjalnie nie kryje, że w projekcie uczestniczy również jego ojciec Jarosław Kołakowski, na co dzień właściciel prężnie działającej agencji managerskiej - KFM). Jednocześnie z trybun płynęły głosy poparcia dla byłego piłkarza Arki - Marcina Gruchały, który złożył ofertę odkupienia klubu.

- 1 maja złożyłem bardzo konkretną i formalną propozycję zakupu akcji i dofinansowania Arki w celu spłaty udzielonych przez nich pożyczek. (...) Temat został zainicjowany przez Jarosława Kołakowskiego, który pytał wprost, czy jestem zainteresowany odkupieniem całego pakietu. Kolejne rozmowy były raczej z mojej inicjatywy. Uważam, że zaoferowałem panom Kołakowskim bardzo korzystne warunki finansowe, w zasadzie porównywalne z kwotami, o których mówi i pisze się w odniesieniu do klubów ekstraklasowych, będących aktualnie w procesie poszukiwania inwestora. Podczas ostatniej rozmowy usłyszałem jednak, że wrócimy do tematu po awansie do Ekstraklasy - mówi Marcin Gruchała na łamach portalu Trójmiasto.pl.





Jednoznacznie przeciw Kołakowskim opowiedzieli się po stronie Gruchały w liście otwartym, który publikujemy w całości.

To co Kołakowscy robią w Gdyni jest po prostu złe i nie powinno mieć miejsca

Zaczęliśmy pisać ten list przed meczem z ŁKS-em, a wnioski w nim zawarte podtrzymujemy niezależnie od tego, czy Arka zagra w barażach i czy w nich wygra bądź przegra. Arka Gdynia to przede wszystkim nasz wspólny klub, którego historię tworzyliśmy na boisku przez dziesięciolecia. Jego głównym zadaniem jest integrowanie gdyńskiej społeczności, stwarzanie okazji do kibicowania oraz warunków do trenowania dla dzieci i młodzieży. Spółka i jej właściciele występujący w imieniu klubu, powinni utożsamiać się z jego wartościami i godnie je reprezentować. Dziś niestety tak nie jest.

Nie jest naszą rolą wskazywanie kto powinien być właścicielem i zarządzającym spółką Arka Gdynia. Możemy jednak podzielić się z Wami naszym życzeniem, aby był to człowiek, pamiętający stukot korków w tunelu na Ejsmonda i piach na Maracanie, kolega z szatni, który do dziś gra z nami w Oldboys Gdynia. Cieszymy się, że Marcin jasno i wyraźnie wyraził zainteresowanie zakupem naszego klubu i jest gotów poświęcić swój czas i swoje finanse na jego dalszy rozwój, ale ten list nie ma być o Marcinie. Natomiast absolutnie jest naszą rolą, aby powiedzieć kto nie powinien faktycznie zarządzać naszym klubem.

Nie powinien to być właściciel agencji menedżerskiej, budujący skład w oparciu o swoich zawodników, dodatkowo pośrednio kontrolujący inny klub piłkarski w Kaliszu, bez środków, wizji i chęci na integrację wszystkich trenujących arkowców w jednym klubie z rozwiniętą infrastrukturą boiskową. To osoba i działania Jarosława Kołakowskiego sprawiły, że niektórzy z nas nie mogli, a inni nie chcieli przebywać na głównej trybunie, podobnie jak wielu innych sponsorów, w tym jeden z głównych, od ponad dekady wspierający Arkę, ale od 3 lat nieobecny na stadionie.

Apelujemy do Urzędu Miasta Gdynia, jako głównego sponsora klubu, aby skonfrontował wizje obecnych i potencjalnych różnych przyszłych właścicieli co do rozwoju Arki i powiązał finansowanie z planem rozwoju infrastruktury boiskowej. Apelujemy też do wszystkich lokalnych sponsorów i kibiców Arki, aby wygrali z nami ten mecz o tożsamość i przyszłość naszego klubu.

Szanujemy prawa majątkowe obecnych właścicieli i rozumiemy, że piłka nożna to też, a może nawet dziś bardziej niż w naszych czasach biznes i pieniądze, ale nie możemy udawać, że nie widzimy, że to co Kołakowscy robią w Gdyni jest po prostu złe i nie powinno mieć miejsca. Prosimy właściwe piłkarskie organy o interwencję i potencjalną mediację, a dziennikarzy o udostępnienie naszego listu.

Jedenastka 80 i 90-lecia Arki Gdynia m.in. Włodzimierz Żemojtel, Czesław Boguszewicz, Jacek Pietrzykowski, Andrzej Bikiewicz, Rafał Murawski, Grzegorz Niciński, Tomasz Korynt oraz Jacek Kaszubowski wraz z wielopokoleniową grupą Oldboys Gdyńska Arka zawsze razem!"

