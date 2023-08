Król strzelców musi odejść. Ostatnia deska ratunku

We wczorajszym tekście sygnalizowaliśmy zmiany w zarządzie Lechii Gdańsk, które dokonały się wieczorem. Jako wątek poboczny potraktowaliśmy potencjalny transfer Karola Czubaka z Arki Gdynia do Lechii i to był ogromny błąd. Nic tak nie rozpala wyobraźni kibiców jak transfery, a zwłaszcza między lokalnymi rywalami. Sam Czubak miał propozycję odrzucić, ale m.in. Radio Gdańsk za pośrednictwem red. Tymoteusza Kobieli informuje, że temat wcale nie jest zamknięty i coś się może wydarzyć przed końcem okna transferowego, który nastąpi 4 września.