Koszmarna kontuzja kapitana. Ściskają kciuki za derbowych rywali

Plan Arki Gdynia na końcówkę sezonu był prosty - zwyciężyć w dwóch kolejnych spotkaniach z zajmującymi dwie ostatnie pozycje w I lidze, Podbeskidziem Bielsko-Biała i zdegradowanym już Zagłębiem Sosnowiec , by wrócić do Ekstraklasy po czterech latach, dwie kolejki przed końce sezonu 2023/24. Z kolei "Górali" już tylko cud może uratować przed spadkiem z Fortuna I ligi. Dziś obie drużyny, Arka i Podbeskidzie podzieliły się punktami po bezbramkowym remisie w Bielsku-Białej.

Pierwsza połowa przebiegała pod zdecydowane dyktando Arki Gdynia , co ciekawe nie aż tak bardzo widoczny był snajper wyborowy, Karol Czubak . Jego rolę przejął Olaf Kobacki , co najmniej raz trudno było uwierzyć, że piłka nie wylądowała w siatce.

Druga część meczu zaczęła się bardzo pechowo dla gdynian - pechowo zderzyli się Kobacki z kapitanem Dawidem Gojnym - ten drugi ucierpiał bardziej i musiał zejść z boiska z ręką na temblaku - wygląda na to, że lewy obrońca Arki może niestety ten sezon uznać za zakończony. To nie był koniec złych wiadomości dla gdynian, czerwoną kartkę ujrzał rezerwowy zawodnik Sebastian Milewski i wicelider tabeli musiał przez ostatnie kilkanaście minut spotkania grać w osłabieniu. Nie podcięło to skrzydeł Arkowcom, za chwilę potężną torpedę w poprzeczkę odpalił Alassana Sidibe, wypożyczony z włoskiej Atalanty Bergamo.