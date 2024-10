Klub Ekstraklasy miał kłopoty. Dwa błyskawiczne gole w dogrywce przesądziły

Arka Gdynia miała dobre wspomnienia z meczów Pucharu Polski z Piastem Gliwice. W 2021 r. Żółto-Niebiescy na własnym stadionie po serii rzutów karnych wygrali z drużyną ze Śląska, by awansować do finału Pucharu Polski. Dziś doszło do rewanżu - Piast Gliwice okazał się lepszy od Arki Gdynia 3-1 po dogrywce i awansował do 1/8 finału Pucharu Polski.