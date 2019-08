To najgorszy start Arki Gdynia w ostatnich pięciu latach. Po czterech kolejkach Ekstraklasy jest na dni z zaledwie jednym punktem. Dodatkowo gra drużyny Jacka Zielińskiego pozostawia wiele do życzenia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kupcewicz: Dlaczego polskie kluby nie stawiają na naszą młodzież? Wideo INTERIA.TV

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy

Reklama

W poprzedni sezonie "Arkowcy" rzutem na taśmę uratowali się przed spadkiem, zajmując ostatecznie 13. miejsce i o dwa punkty wyprzedzając spadkowicza Miedź Legnica. Była nadzieja, że obecne rozgrywki drużyna trenera Zielińskiego rozpocznie w dobrym stylu, żeby uniknąć kłopotów z poprzedniego sezonu. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Arka zaczęła od porażki z Jagiellonią Białystok 0-3. Potem przyszła przegrana z Pogonią w Szczecinie, a ostatnio z Zagłębiem w Lubinie. Tylko w trzeciej kolejce udało się jej zremisować u siebie z Koroną Kielce.

- Co tutaj dużo mówić. Wyniki mówią same za siebie. Jeden punkt na koncie, a bilans bramkowy 1-8. Źle to wygląda - mówi Janusz Kupcewicz.

Zdaniem byłego świetnego reprezentanta Polski, jednego z najlepszych piłkarzy w historii Arki, powodów należy szukać w złych transferach.

- Jestem znany z ostrego języka, a powiem tak: Wiem, że klubem kieruje Dominik Midak, ale tutaj jego ojciec, pan Włodek Midak, który ma doświadczenie i wyczucie, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, kto kieruje transferami? Kto odpowiada za to, jacy piłkarzy trafili do klubu w 2018 czy 2019 roku. Czy ci piłkarze, którzy trafili do Arki to wzmocnienia? - pyta retorycznie były piłkarz, który z Arką dalej jest mocno związany, bo pracuje jako klubowy skaut. Ocenia przydatność wypożyczonych z gdyńskiego klubu do innych zespołów zawodników i rekomenduje ich do pierwszego zespołu.

W Gdyni lepiej powinni słuchać mającego futbolowe wyczucie Kupcewicza. Kilka lat temu proponował do gry w Arce nie kogo innego, jak Krzysztofa Piątka. - To było cztery, pięć lat temu. W luźnej rozmowie proponowałem sięgniecie po tego zawodnika, kiedy siedział na ławce rezerwowych w Zagłębiu Lubin. Nie jest oczywiście powiedziane, że jakby trafił do Arki, to jego kariera potoczyłaby się tak, jak to widzimy - mówi Kupcewicz.



W Gdyni w ostatnim czasie faktycznie brakuje dobrych transferów. Zawodnicy, którzy trafiają do Arki rzadko zdają egzamin, co widać po wynikach.



Teraz przed zespołem znad morza mecz u siebie z dobrze grającym Lechem Poznań. Sobotnie spotkanie da odpowiedź czy gdynianie na dłużej zajmą miejsce czerwonej latarni, czy jednak mimo wszystko odbiją się od dna.



Michał Zichlarz