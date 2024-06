Katastrofa w barażach i gromy na Marciniaka. Oficjalny komunikat Arki

Nie będzie trzęsienia ziemi w obozie Arki Gdynia po przegranej batalii o awans do PKO Ekstraklasy. Trener Wojciech Łobodziński zachowuje posadę i to on będzie odpowiadał za zbudowanie zespołu, który w najbliższym sezonie ponownie przypuści szturm na krajową elitę. Taka wizja wynika z treści oświadczenia, jakie w poniedziałek opublikował prezes gdyńskiego klubu, Marcin Gruchała.