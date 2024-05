Gorący finisz sezonu. Kibice na treningu. Derbowy rywal odpowiada

Na dosłownie dwa dni przed decydującym o awansie do Ekstraklasy meczu Arki z GKS Katowice (niedziela, godz. 15, transmisja w Polsacie Sport 3) w sieci pojawiło się nagranie, w którym gdyńscy kibice o sporych gabarytach na treningu "motywują" piłkarzy przed decydującym spotkaniem ostatniej kolejki. O ile pierwszy mówca stara się motywować pozytywnie, to gdy głos przejmuje drugi z mówców, zaczyna być nieprzyjemnie i widać to po minach zebranych piłkarzy, że odnosi to raczej skutek przeciwstawny. Mowa jest o "pastuchach", pojawiają się również groźby: " ktoś da du.y, będzie ściemniał. będzie z tego rozliczony ".

Arka Gdynia - GKS Katowice w niedzielę od godz. 14:50 w Polsacie Sport 3

- Bezapelacyjnie jestem zwolennikiem tego, co powiedział Diego Simeone, że on przygotowuje zespół od meczu do meczu, "partido a partido". Przygotowywałem się przed chwilą do pierwszego meczu ligowego rundy rewanżowej i wiedziałem, że to jest bardzo ważny, bo graliśmy z Miedzią Legnica, która była przed nami w tabeli. Wygraliśmy go i po tym meczu przygotowywałem się do następnego i potem do następnego itd. Nie mogę się teraz absolutnie wyłamywać i podlegać jakimś innym emocjom, bo wiem, że moja drużyna mi ufa tak jak ja jej, więc i ja jej powiedziałem, że dla mnie najważniejszy jest ten mecz, który jest przed nami. Teraz przed nami mecz z Arką Gdynia i wiem, że to może być ostatni mecz tego sezonu. A jeśli nie będzie ostatni, niech on będzie dla nas jak najlepszym przygotowaniem do kolejnych zawodów.