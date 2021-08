W 10. minucie, słaby w tej części spotkania Luis Valcarce zamiast wybić piłkę daleko od bramki, podał ją prosto do Marka Hanouska, który nie miał problemu z umieszczeniem jej w siatce. Zasłużone prowadzenie gości, którzy w początkowym fragmencie meczu byli lepsi od gospodarzy. Arka Gdynia rozpoczęła wysokim pressingiem, ale widzewiacy stosunkowo łatwo się od niego uwalniali, szybko rozgrywając piłkę w środku pola.

Chwilę później powinno być 0-2, Juliusz Letniowski dogrywał piłkę do Pawła Tomczyka, który z bliskiej odległości fatalnie przestrzelił. Przewaga gości była tak znacząca, że kibice już po kwadransie zaczęli w niecenzuralny sposób domagać lepszej gry Arki. Pomogło, w 23. minucie Christian Aleman dał próbkę swych niemałych możliwości. Ekwadorczyk ładnie poszedł środkiem pola, zagrał "klepkę" z Karolem Czubakiem, ale jego strzał był za słaby i wpadł prosto w ręce Jakuba Wrąbla. Trzeba przyznać, że po dobrym początku, Widzew osiadł na laurach i ograniczał się do przeszkadzania gospodarzom. Zasłużona kara spotkała RTS tuż przed przerwą. Wydawało się, że Hubert Adamczyk za długo trzymał piłkę w narożniku pola karnego, wreszcie dośrodkował na głowę Olafa Kobackiego, który w pierwszym swym meczu w Gdyni trafił do siatki. Czwarty mecz Adamczyka w Arce i trzecia asysta. Wypożyczony z włoskiej Atalanty Bergamo, Kobacki bardzo obiecująco radził sobie na skrzydle w tym meczu. Swą dobrą grę przypieczętował w 69. minucie, gdy wyprowadził Arkę na prowadzenie. Arkowcy przypieczętowali wygraną dziesięć minut przed końcem spotkania, gdy dośrodkowanie Mateusza Stępnia z zimną krwią wykorzystał Karol Czubak.

Zasłużona wygrana Arki Gdynia, która zdołała otrząsnąć się po początkowym kwadransie, w którym miała kłopoty. Widzew Łódź po komplecie trzech zwycięstw stracił pierwsze punkty w sezonie.

Arka Gdynia - Widzew Łódź 3-1 (1-1)

Bramki: Olaf Kobacki 45’, 69’, Karol Czubak 80’ - Marek Hanousek 10’

Arka: Kacper Krzepisz - Arkadiusz Kasperkiewicz, Michał Marcjanik, Martin Dobrotka - Olaf Kobacki (70’ Mateusz Stępień), Adam Deja, Christian Aleman, Michał Bednarski (46’ Marcus da Silva), Luis Valcarce (60’ Mateusz Żebrowski) - Hubert Adamczyk, Karol Czubak (84’ Fabian Hiszpański).

Widzew: Jakub Wrąbel - Patryk Stępiński, Tomasz Dejewski, Krystian Nowak - Paweł Zieliński, Dominik Kun (20’ Mateusz Michalski), Marek Hanousek, Abdul Aziz Tetteh (68’ Patryk Mucha), Radosław Gołębiowski (73’ Fabio Nunes) - Juliusz Letniowski (68’ Karol Danielak), Paweł Tomczyk (73’ Bartosz Guzdek).

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin)

Żółte kartki: Arkadiusz Kasperkiewicz, Michał Marcjanik (Arka), Juliusz Letniowski, Mateusz Michalski, Krystian Nowak (Widzew).

