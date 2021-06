Rozpoczęcie spotkania w Gdyni opóźniło się, bo w drugim meczu barażowym w Tychach do rozstrzygnięcia były potrzebne rzuty karne. Wygrana niżej notowanego Górnika Łęczna wzbudziła ogromny entuzjazm na trybunach w Gdyni. To oznaczało, że mecz decydujący o awansie do PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany na stadionie wygranego z pary Arka - ŁKS.

Od pierwszego gwizdka miejscowych piłkarzy niósł głośny doping, było ich na boisku jakby więcej od rywali. Łodzianie mieli ogromny problem z opuszczeniem własnej połowy. Poza stałymi fragmentami gry brakowało klarownych okazji, a gdy błędy popełniała obrona gości Maciejowi Rosołkowi zabrakło koncentracji, by przechwycić piłkę w dogodnej okazji. Napór piłkarzy Dariusza Marca stopniowo słabł, nie da się całego spotkania grać na tak wielkiej intensywności zwłaszcza w polskiej I lidze. Do głosu zaczęli dochodzić, wcześniej schowani za podwójną gardą. W 27. minucie oko w oko z Danielem Kajzerem stanął Ricardinho, ale bramkarz gdynian wykazał się najwyższym kunsztem i strzał obronił. Chwilę potem 41-letni Arkadiusz Malarz wyciągnął się jak długi, by złapać strzał głową Adama Dancha.

W 63. minucie najpierw Kajzer zdołał obronić strzał Ricardinho z blisko, ale po rzucie rożnym i strzale z dystansu Pirulo był już bezradny. Bramkarz Arki był zasłonięty, w polu karnym był tłok niczym na gdyńskiej plaży. Grupkę kibiców ŁKS ogarnął zrozumiał szał radości. Były jeszcze strzały Adama Dei i Macieja Rosołka, ale ostatecznie to "Rycerze Wiosny" wyjeżdżają z Gdyni z tarczą.

W niedzielę, o 20.40 w meczu o upragnioną PKO BP Ekstraklasę, ŁKS zmierzy się u siebie z Górnikiem Łęczna.

Arka Gdynia - ŁKS 0-1 (0-1)

Bramka: Pirulo 64’

Arka: Damian Kajzer - Arkadiusz Kasperkiewicz, Michał Marcjanik, Adam Danch - Fabian Hiszpański (89’ Marcus da Silva), Adam Deja, Christian Aleman, Juliusz Letniowski, Luis Valcarce (76’ Artur Siemaszko) - Mateusz Żebrowski, Maciej Rosołek.

ŁKS: Arkadiusz Malarz - Kamil Dankowski (59’ Maciej Wolski), Carlos Moros Gracia, Adam Marciniak, Adrian Klimczak (71’ Maciej Dąbrowski) - Maksymilian Rozwandowicz (85’ Oskar Koprowski), Pirulo (85’ Tomasz Nawotka), Antonio Dominguez (85’ Jakub Tosik) , Piotr Gryszkiewicz - Ricardinho, Michał Trąbka.

Żółte kartki: Juliusz Letniowski - Arka; Pirulo, Maciej Wolski - ŁKS.

Sędziował: Szymon Marciniak (Płock)

MS