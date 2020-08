Fortuna 1. Liga. 1. Trener Arki: Każdy mecz działa na naszą korzyść

Po degradacji piłkarze Arki nie mają postawionego zadania powrotu do ekstraklasy. - Jesteśmy ambitni i chcemy grać jak najlepiej. W zespole doszło do wielu zmian i każdy mecz powinien działać na naszą korzyść - powiedział trener gdynian, Ireneusz Mamrot.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Górnik Polkowice - Arka Gdynia 0-5 - skrót. WIDEO INTERIA.TV

Po czterech latach spędzonych w najwyższej klasie zawodnicy Arki spadli z ekstraklasy. Zresztą każdy sezon po wywalczeniu w 2016 roku awansu sprowadzał się w ich przypadku do dramatycznej walki o utrzymanie.

Reklama

Po degradacji w zespole zaszły bardzo duże zmiany. Na plus trzeba zapisać pozbycie się wszystkich obcokrajowców, bo poza wyjątkami, jak chociażby bramkarz Pavels Szteinbors, który przeszedł do Jagiellonii Białystok, większość z nich nie dawała oczekiwanej jakości. A do tanich się nie zaliczali.

- To była wspólna wizja z właścicielem, że idziemy w kierunku polskich piłkarzy. Kadra jest praktycznie zamknięta, ale okienko transferowe wciąż jest czynne i nie wykluczam, że jakiś zagraniczny zawodnik do nas jednak trafi. A także młodzieżowiec, bo kontuzja wykluczyła z gry na kilka tygodni Dawida Markiewicza - wyjaśnił trener Mamrot.

Z liczących się polskich piłkarzy z Arką pożegnali się Michał Nalepa (trafił do drugoligowego tureckiego klubu Giresunspor Kulubu), Damian Zbozień (Wisła Płock) i Michał Kopczyński (Warta Poznań).

Z kluczowych graczy zostali jedynie obrońcy Adam Marciniak i Adam Danch, środkowy pomocnik Adam Deja, napastnik Maciej Jankowski i młodzieżowiec Mateusz Młyński.