Arka Gdynia podejmuje Lechią Gdańsk w meczu 12. kolejki Ekstraklasy. Śledź z Interią przebieg spotkania i oceniaj piłkarzy.

Faworytem tego pojedynku jest Lechia, która ma 10 punktów więcej niż Arka, ale...



"W derbach tabela nie odgrywa decydującej roli. Musimy oczywiście pilnować swojego porządku i organizacji gry, ale w tego typu konfrontacjach taktyka również schodzi na dalszy plan. Mam nadzieję, że będzie to energetyczne widowisko oraz dobra promocja futbolu, która toczyć się będzie w sportowej atmosferze" - mówił trener gdańszczan Piotr Stokowiec.



W tym meczu zadebiutuje nowy szkoleniowiec Arki Serb Aleksandar Rogić, który zastąpił na stanowisku Jacka Zielińskiego. "Nie potrafię wyobrazić sobie lepszej okazji do rozpoczęcia pracy w polskiej lidze i w Arce jak od derbowego spotkania z Lechią" - podkreślił.



Na trybunach zabraknie sympatyków gości. Taką decyzję podjął wojewoda pomorski Dariusz Drelich. "Nie wiem, jakie są obiektywne przyczyny takiej decyzji, ale dla mnie jest to trochę pójście na łatwiznę, bo to nie jest wyjście z sytuacji. Zdaję sobie sprawę z zagrożeń, ale ciągle uciekamy od tego problemu" - skomentował Stokowiec.

