Cracovia po pogromie, jaki zgotowała Arce Gdynia na jej stadionie, wygrywając trzema bramkami, zbliżyła się do grupy mistrzowskiej Ekstraklasy. Szansę na awans do czołówki tabeli już w tej kolejce stracili za to gospodarze spotkania. Po raz kolejny o słabej postawie gdynian zadecydował głupi, indywidualny błąd zawodnika.

Trener Cracovii Michał Probierz, po poniedziałkowym meczu kończącym 18. kolejkę Ekstraklasy nie ukrywał, że wygrana nad Arką 3-0 to kolejny krok jego drużyny do grupy mistrzowskiej tabeli. Łatwo "Pasom" jednak nie będzie. Po fatalnym początku sezonu do ósmej w tabeli Wisły Kraków tracą pięć punktów, a do siódmego Lecha Poznań sześć.

- Zrobiliśmy mały krok, wiemy, jak ciężko się wykaraskać z dołu. Czas, by wsparli nas w tym kibice. Powinniśmy się trzymać razem, jest trudna atmosfera. Przed nami bardzo ważne spotkanie z Pogonią. Liczymy bardzo, że kibice będą naszym dwunastym zawodnikiem - powiedział szkoleniowiec krakowskiego klubu.

Probierz zwrócił uwagę, że Cracovia od początku sezonu bardzo się zmieniła, a to daje szansę na awans do czołowej "ósemki" Ekstraklasy.

Z kolei Zbigniew Smółka był przekonany, że gdyby nie faul Michała Nalepy w pierwszej części spotkania, a co za tym idzie podyktowanie karnego i "głupie stracenie pierwszej bramki", mecz ułożyłby się zupełnie inaczej. Po tym, jak w 1/8 Pucharu Polski czerwoną kartką za uderzenie piłkarza Jagiellonii Białystok został ukarany Adam Deja, co wedle Smółki przyczyniło się do odpadnięcia z tych rozgrywek, to kolejny taki wybryk zawodników w żółto-niebieskich barwach, rzutujący na wynik zespołu.

- Mieliśmy szansę na poprawę nastojów, bo mogliśmy awansować do pierwszej ósemki - powiedział Nalepa. - Do czasu mojego głupiego faulu w polu karnym to spotkanie było na remis. Bez sytuacji bramkowych dla obu drużyn. Wślizg był zupełnie niepotrzebny i po tym golu Cracovia złapała wiatr w żagle. My zagraliśmy słabo, nie potrafiliśmy dobrze zareagować na straconą bramkę.

Sprawę faulu w Pucharze Polski skomentował też Deja.

- To był dla mnie bardzo trudny czas, przeprosiłem sztab, kolegów z drużyny, przeprosiny należą się też kibicom - przyznał piłkarz, który za niesportowe zachowanie został przez PZPN zawieszony na trzy pucharowe spotkania. - Przyczyniłem się do tego, że odpadliśmy z Pucharu Polski, biorę to na siebie i będę się starał zmazać tą plamę. Otrzymałem karę i teraz chcę się skupić na odbudowie zaufania.

z Gdyni Łukasz Razowski

