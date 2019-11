W meczu 17. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin zremisowała z Arką Gdynia 1-1. Podopieczni Kosty Runjaicia, którzy są liderem, byli zdecydowanym faworytem tego meczu, ale rywale sprawili im sporo problemów.

Zapis relacji na żywo z meczu Arka Gdynia - Pogoń Szczecin

Od początku lepiej prezentowała się Pogoń. Piłkarze ze Szczecina chcieli szybko zdobyć bramkę, ale byli nieskuteczni. Po kwadransie gry, dobrą szansę miał Adam Buksa, ale Pavels Steinbors zdołał obronić jego strzał. Chwilę później z 16. metrów uderzał Srdjan Spiridonović, ale piłka o centymetry minęła bramkę.

Jednak z minuty na minutę rozkręcała się Arka. W końcówce przejęła inicjatywę i wyszli na prowadzenie. Gdynianie próbowali szybko przedostać się pod bramkę rywali i szybkimi akcjami rozrywali defensywę Pogoni.

Po jednej z takich akcji, w 41. minucie, Szymon Marciniak odgwizdał ofsajd Marko Vejinovicia. Po kilkuminutowej przerwie, spowodowanej weryfikacją tej sytuacji, okazało się, że Austriak nie był na spalonym, a w polu karnym David Stec faulował Fabiana Serrarensa i Szymon Marciniak wskazał na 11. metr. Rzut karny pewnie wykorzystał Michał Nalepa i do przerwy prowadziła Arka.

Druga połowa miała podobny przebieg. Znowu aktywniejsza była Pogoń. W 56. minucie bardzo dobrą sytuację miał Buksa. Napastnik szczecinian przyjął sobie piłkę z obrońcą na plecach, odwrócił się i oddał strzał, ale dobrą interweniował Steinbors.

W 72. minucie skuteczniejszy był Hubert Matynia. Z prawej strony w pole karne zagrał Stec. Tam dużo miejsca miał lewy obrońca Pogoni i mocnym strzałem z pierwszej piłki doprowadził do wyrównania.

Piłkarze ze Szczecina do końca próbowali zdobyć zwycięską bramkę. Mieli na to sporo czasu, bo ze względu na przerwę spowodowaną odpaleniem rac przez kibiców i zadymieniem boiska, sędzia przedłużył mecz aż o 10 minut Pogoń zamknęła rywali na ich połowie, ale nie udało się jej już zmienić wyniku. Mało brakowało, aby zrobiła to Arka. W szóstej minucie doliczonego czasu do siatki trafił Marcus da Silva, ale sędzia dopatrzył się faulu i nie uznał gola.

Pogoń pozostała na pozycji lidera, ale ma już tylko dwa punkty przewagi nad Cracovią i Śląskiem Wrocław. Z kolei Arce nie udało się opuścić strefy spadkowej i pozostała na 14. miejscu.

MP





Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Michał Nalepa (41.), 1-1 Hubert Matynia (72.)



Arka: Steinbors - Zbozień, Maghoma, Marić, Marciniak - Vejinović, Deja - Nando Puchades (84. Marcus da Silva), Nalepa (84. Budziński), Młyński (57. Antonik) - Serrarens.



Pogoń: Stipica - Stec, Triantafyllopoulos, Zech (67. Łasicki), Matynia - Podstawski (73. Listkowski), Kożulj - Spiridonović, Hostikka (84. Dąbrowski), Kowalczyk - Buksa.



