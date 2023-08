Chaosu ciąg dalszy. Sąd miał zablokować akcje polskiego klubu

Dominik Midak znudził się czekaniem na płatność i pozwał byłego właściciela. Sąd przychylił się do wniosku i zablokował akcje klubu. Kołakowskim grozi nawet to, że bezpowrotnie stracą akcje Arki i to, co wyłożyli na klub przez ostatnie trzy lata. W skrajnym wypadku umowa kupna-sprzedaży może bowiem zostać unieważniona.