Bojkot się nasila. Prezes żałuje "konia trojańskiego"

Pewnego dnia pan Gruchała postanowił, że chce kupić klub. Poinformował mnie o tym, jednak otrzymał odpowiedź, że Arka nie jest na sprzedaż. Mimo to przedstawił ofertę, z dopiskiem, że jeśli nie zgodzę się na sprzedaż, on rozpocznie medialny i środowiskowy szantaż, prowadzący do obniżenia wartości klubu.

Bojkot wokół Arki Gdynia przybiera na sile

Lokalne środowisko nie odmawia panom Kołakowskim znajomości piłki nożnej, a bardziej brak ambicji awansu do Ekstraklasy. To główny zarzut, jakoby właścicielowi klubu promocja była nie na rękę. Kołakowski odbija piłeczkę mówiąc, że to właśnie Gruchale ewentualna gra Arki w Ekstraklasie byłaby nie na rękę, zarzuca mu też "szantaż medialny" .

- (...) awans oznaczałby znaczny wzrost wartości klubu, a przy tym nie słuchałby go nikt poza najbardziej zacietrzewionymi hejterami. Może właśnie dlatego Gruchała rozpoczął swoją intrygę jeszcze przed kluczowymi meczami poprzedniego sezonu? Do ostatnich minut ostatniej kolejki walczyliśmy o awans do baraży, tymczasem zapowiadana "medialna ofensywa" rozpoczęła się wcześniej, co przyczyniło się do wytworzenia atmosfery napięcia w drużynie. Równolegle Gruchała czy jego sojusznicy wydzwaniali do zawodników, pracowników klubu oraz różnych innych osób i zapowiadali, że niedługo przejmą Arkę. Wówczas zrozumiałem, że ponad dwa lata temu, gdy zgodziłem się, by Gruchała odkupił akcje klubu od Rafała Murawskiego, wpuściłem do Arki konia trojańskiego - Michał Kołakowski nie gryzie się w język.