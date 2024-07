Biły się o niego kluby Ekstraklasy. Rewelacyjny Japończyk zagra w I lidze

Hide Vitalucci , 22-letni Japończyk z włoskim paszportem przybył do Polski w marcu bieżącego roku, ale już zdążył podbić II ligę w barwach Chojniczanki Chojnice i znalazł się w "11" sezonu według TVP Sport. Vitalucci był również autorem niezwykle efektownego gola, gdy pokonał bramkarza Polonii Bytom strzałem z połowy boiska. Ofensywny pomocnik wyraźnie przerastał trzeci poziom ligowy w Polsce, dlatego nie mogło dziwić, że po zakończeniu rozgrywek 2023/24 budził zainteresowanie klubów Ekstraklasy, mówiło się i pisało m.in. o Górniku Zabrze .

Najbardziej konkretna okazała się I-ligowa Arka Gdynia, która po nieudanym zakończeniu sezonu 2023/24 ma zamiar ponownie szturmować bramy Ekstraklasy i to w jej barwach zagra Hide Vitalucci. Żółto-Niebieskich opuścił ostatnio skrzydłowy Olaf Kobacki, który przeszedł za 600 tysięcy euro plus bonusy do Sheffield Wednesday, dlatego gdynianie są przy kasie. Zastępstwo w postaci Vitalucciego może być bardzo ciekawe, włoski Japończyk miał jeszcze przez rok ważny kontrakt z Chojniczanką, ale w umowie była klauzula odstępnego w kwocie 300 tys. zł, która już została przez Arkę wpłacona, a ofensywny zawodnik pożegnał się z kolegami z Chojnic.