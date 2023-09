Beniaminek już nie rewelacyjny. Trzecia kolejna porażka

Arka Gdynia gra w tym sezonie w kratkę, ale u siebie pewnie wygrywa. Tym razem ofiarą Żółto-Niebieskich padł. rewelacyjny na początku sezonu, beniaminek Motor Lublin , który uległ bezdyskusyjnie 0-2 . Motor przyjechał do Gdyni po dwóch kolejnych porażkach i stracił już miano rewelacyjnego beniaminka i najlepszej drużyny Lubelszczyzny, prześcignięty przez Górnika Łęczna . W Gdyni poniósł trzecią kolejną przegraną w lidze (a czwartą razem licząc z Pucharem Polski) i tak na dobre nie zagroził Arce.

Dla trenera gości Goncalo Feio był to mecz szczególny - rok temu był już gotowy do przejęcia Arki, ale drużyna ówczesnego szkoleniowca Ryszarda Tarasiewicza wygrała w Katowicach i ten utrzymał posadę.

Tylko początkowo więcej do powiedzenia, na gdyńskim stadionie, który z powodu bojkotu był jeszcze bardziej pusty niż zwykle, mieli goście z Lublina. Michał Król fantastycznie pokręcił Dawidem Gojnym , ale na posterunku był bramkarz Arki Gdynia , Paweł Lenarcik . Szybko zaczęła się uwidaczniać przewaga gospodarzy. Jak zwykle groźny był Kacper Skóra , ale po jego kąśliwym uderzeniu na posterunku był Łukasz Budziłek .

W 38. minucie prawie od połowy boiska biegł gdyński snajper Karol Czubak, a gdy szykował się do strzału został dogoniony przez lubelskich obrońców. Król strzelców poprzedniego sezonu nie pomylił się w doliczonym czasie gry. Hubert Adamczyk dośrodkował w pole karne, a najwyższy w polu karnym Czubak skierował piłkę do siatki obok rozpaczliwie interweniującego Budziłka. To szósty gol Czubaka w tym sezonie, więcej ma tylko Łukasz Sekulski z Wisły Płock.