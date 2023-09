Będzie okrągły stół. Przełom w polskim klubie?

Okrągły Stół, symbol spotkania, to przestrzeń dialogu i dążenia do porozumienia przy którym wszyscy są równi i starają się w zgodzie rozwiązywać spory. Jest on głęboko osadzony w świadomości Polaków jako miejsce dyskusji ponad podziałami w imię wyższej racji. Okrągły Stół Arki to, z założenia, spotkanie Dobrej Woli, forum dyskusji o przyszłości klubu pozwalające na uzyskanie konsensu oraz przyjęcie Mapy Drogowej prowadzącej do wspólnotowego Porozumienia w przyjętym przez strony kształcie.