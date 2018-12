Arka Gdynia nie będzie miała okazji po raz trzeci z rzędu wystąpić w finale Pucharu Polski. W meczu 1/8 finału tych rozgrywek na własnym stadionie przegrała z Jagiellonią Białystok 0-2. Kluczowym momentem spotkania była czerwona kartka dla Adama Dei, nałożona na zawodnika z Gdyni na niespełna 20 minut przed końcem spotkania.

- Muszę pogratulować drużynie dobrego spotkania do momentu kretyństwa, które się wydarzyło - powiedział zaraz po meczu Arki z Jagiellonią w Pucharze Polski Zbigniew Smółka, trener klubu z Wybrzeża. - Muszę przeprosić kibiców za zachowanie Adasia, to jest jeszcze młody zawodnik, ale na pewno tej sytuacji tak nie zostawię.



Trener gdynian nawiązał do sytuacji z 72. minuty meczu, kiedy to Adam Deja, po przepychankach z Bodvarem Bodvarssonem, uderzył Islandczyka, za co został ukarany czerwoną kartką. Tym samym osłabił swoją drużynę. Piłkarze Jagiellonii wykorzystali ten swoisty mikołajkowy prezent, i w końcówce spotkania strzelili gospodarzom dwa gole, eliminując Arkę Gdynia w walce o puchar.



Trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot nie ukrywał, że wyciągnięcie przez sędziego czerwonego kartonika było przełomowym momentem.



- Chwilę po czerwonej kartce strzeliliśmy bramkę i na pewno miało to znaczenie - stwierdził.



Szkoleniowiec piłkarzy z miasta z morza i marzeń zaapelował też do fanów klubu.



- Chciałbym prosić kibiców, aby byli z nami, żeby ta drużyna za ich wsparciem się rozwijała - powiedział Smółka.



Przyznał, że to dla niego bardzo trudny moment, jak i dla zespołu, a także samego Adama Dei.



- Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Musimy się przeciwstawić takiej sytuacji i dalej ciężko pracować - skwitował trener "Żółto-Niebieskich".

