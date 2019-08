- Z Górnikiem Zabrze musimy wygrać, bo potrzebujemy zwycięstwa jak tlenu. Cieszę się, że dołączył do nas Marko Vejinović, bo to olbrzymia jakość dodana do drużyny - powiedział przed piątkowym meczem Ekstraklasy trener piłkarzy Arki Gdynia Jacek Zieliński.

Zawodnicy Arki rozpoczną siódmą kolejkę - w piątek o 18 podejmą siódmego w tabeli Górnika Zabrze. Notabene żółto-niebiescy po raz trzeci w tym sezonie, grając w dodatku na własnym stadionie, będą inaugurować daną serię spotkań.

Gdynianie są jedyną drużyną w Ekstraklasie, która nie odniosła jeszcze zwycięstwa. W sześciu meczach żółto-niebiescy, którzy zamykają stawkę, zanotowali dwa remisy i cztery porażki.

- Sytuacja jest nerwowa, ale postaramy się temu zaradzić. Mecz z Górnikiem musimy wygrać, bo czekamy na to zwycięstwo jak na tlen, jak na rzecz nieodzowną do życia. I wiem, że jesteśmy w stanie tego dokonać. Wszystkie ręce na pokład - przyznał Zieliński.

Arka jest także drużyną, która razem z beniaminkiem ŁKS Łódź straciła najwięcej bramek - 11, oraz strzeliła najmniej goli - tylko dwa. Podstawowy napastnik Holender Fabien Serrarens nie oddał w pięciu meczach celnego uderzenia.

- Wiemy jakie mamy bolączki i chcemy wzmocnić formacje ofensywne. Stanę za Fabianem, bo chłopak przyszedł dzień przed pierwszym meczem z Jagiellonią. Chcielibyśmy, aby strzelał gole seriami, czego na razie nie czyni, ale nie zamierzam go skreślać. Życie wiele razy pokazywało, że czasami do odblokowania wystarczy jedna bramka i wtedy zaczyna regularnie wpadać. To jest naprawdę dobry napastnik, któremu trzeba okazać cierpliwość. Trafił też na trudny moment, bo nasza gra ofensywna jest trochę inna niż w końcówce minionego sezonu. Mamy problemy na skrzydłach, brakuje nam również kreatywnym zawodników takich jak Zarandia i Janota, którzy potrafili dograć piłkę. Wierzę, że niebawem się to zmieni - dodał.

Niewykluczone, że w piątkowym spotkaniu zagra 29-letni środkowy pomocnik Marko Vejinović, który w środę podpisał z Arką kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Holender był na wiosnę wypożyczony do gdyńskiej drużyny z AZ Alkmaar - wystąpił w 14 ligowych meczach i zdobył pięć bramek.

- Cieszę się, że Marko do nas dołączył. W maju wierzyłem, że z nami zostanie, ale wtedy nie udało się go zatrzymać, bo byliśmy za "krótcy". Na szczęście teraz jest już z nami i to na dłużej. To olbrzymia jakość dodana do drużyny. Vejinović jest przygotowany do sezonu, bo był w normalnym treningu, ale nie zawsze znajdował się w meczowej kadrze Alkmaar. Nie musi także poznawać naszej drużyny, bo niedawno w niej występował i spisywał się bardzo dobrze. Jestem pewien, że może płynnie wejść do gry - podsumował.

W zespole gospodarzy nie wystąpią przesunięty do rezerw Nabil Aankour oraz kontuzjowany Michał Kopczyński.

Marcin Domański

