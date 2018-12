Trener Arki Gdynia Zbigniew Smółka opowiada o swoim zderzeniu z ekstraklasową rzeczywistością, magicznej barierze ligowej „ósemki”, o którą walczy jego klub, a także o ciężkiej pracy o własny styl gry.

- Zawsze marzyłem o debiucie w Ekstraklasie. Arka ma piękny stadion i wiernych kibiców, Gdynia to piękne miasto - mówił Zbigniew Smółka w jednym z pierwszych wywiadów po podpisaniu kontraktu.

Ekstraklasowa rzeczywistość okazała się nie do końca tak piękna. - Jest za dużo show, a za mało pracy trenerów - mówi dzisiaj. - Powinniśmy mieć więcej czasu dla drużyn, a nie na to, by robić show. I z tym się zderzyłem. Czasami, żeby zrobić z drużyną wszystko, co chcę, zarywam noce tylko dlatego, że codziennie jest jakiś briefing, jakiś wywiad... Nie tak powinno to wyglądać - twierdzi Smółka w rozmowie z Interią.

Obejmując drużynę w Ekstraklasie zapowiadał także, że chce odcisnąć na niej swoje piętno i skoncentrować się na tym, co jest dla niego najważniejsze. - Postaram się szybko znaleźć styl, który będzie cechował ten zespół i będzie najbardziej lubiany przez piłkarzy - mówił.

Rzeczywiście, zmiany w grze "Żółto-Niebieskich" są widoczne. Podopieczni Smółki grają dynamiczniej, wykorzystują kontrataki, potrafią "zagrać piłką", zdobywać gole z najsilniejszymi rywalami. - Widziałem światełko w tunelu, wiedziałem, że możemy grać lepiej i cały czas zmierzamy w tym kierunku dzięki ciężkiej pracy. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że będziemy to przeplatać słabszymi meczami, bo taki jest sport - nie krył trener Arki.

Przed Arką Gdynia ciągle jednak znajduje się magiczna bariera, czyli wejście do czołowej "ósemki" Ekstraklasy. - Do grupy mistrzowskiej chce awansować 16 drużyn. Arka jest bardzo dobrze zarządzanym klubem i wiem, że wielu kibiców może marzyć o tym, by wejść do "ósemki". Powalczymy o to, ale na dziś musimy też myśleć o utrzymaniu - twierdzi trener.

W tym sezonie Arka zdobyła 23 punkty po osiemnastu kolejkach. Ma na koncie 6 zwycięstw, 5 remisów i 7 porażek. Podopieczni Zbigniewa Smółki strzelili 26 bramek, tracąc 24. Najlepszymi strzelcami są Michał Janota i Maciej Jankowski, którzy strzelali po 7 razy.

Arka zajmuje obecnie 9. Pozycję w tabeli Ekstraklasy. Do ósmej Wisły Kraków traci 3 punkty.

Łukasz Razowski z Gdyni

Zdjęcie Trener Arki Zbigniew Smółka / Marcin Gadomski / PAP

