W poniedziałek w siedzibie Arki Gdynia panował sporty harmider. Powodem były wzmocnienia linii obrony, które finalizowano i słusznie, bo jak wiadomo budowę drużyny zaczyna się od tyłu. W świątecznym wywiadzie mówił nam o tym trener Arki, Ryszard Tarasiewicz, że uzupełnienia wymaga defensywa Żółto-Niebieskich i tak się dzieje.

Arka Gdynia. Gordan Bunoza nowym zawodnikiem

Nowym zawodnikiem Arki został Chorwat Gordan Bunoza. To 33-letni piłkarz, który w sezonie 2010/11 zdobył mistrzostwo Polski z Wisłą Kraków. Ostatnio ten zawodnik pozostawał bez klubu, a jego poprzednią drużyną był cypryjski AEL Limassol.

To nie koniec dzisiejszych informacji o obronie Arki. Klub ogłosił przedłużenie współpracy do końca sezonu 2023/24 z kapitanem drużyny Michałem Marcjanikiem i do zakończenia sezonu 2022/23 z Harisem Memiciem.

Obecnie Arka Gdynia zajmuje siódme miejsce w tabeli I ligi i traci punkt do szóstej pozycji, która będzie oznaczać grę w barażach o Ekstraklasę. A powrót do niej pozostaje głównym celem gdyńskiego klubu.

Maciej Słomiński