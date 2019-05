​Kontuzje, kartki i niespełna trzy doby odpoczynku. Dziś w Gdyni Wisła może zapewnić sobie zwycięstwo w "grupie słabszej", z kolei Arka chce wywalczyć utrzymanie. - Będzie ciężko, rywale grają o wszystko - przyznaje Lukas Klemenz, obrońca krakowian. Mecz dziś o godz. 18, relacja w Interii.

Bez względu na to, czy krakowianie walczyli o mistrzostwo Polski, czy znajdowali się w zdecydowanie trudniejszej sytuacji, to w Gdyni zawsze grało im się bardzo trudno. Przykład? Ostatnia potyczka przy Olimpijskiej, którą piłkarze Macieja Stolarczyka przegrali aż 1-4.

Porażka była tym bardziej bolesna, że - jak się okazało - zawodnicy Arki nie byli wtedy w wyśmienitej formie, bo następnie nie wygrali żadnego z 15 (!) kolejnych spotkań. Obudzili się dopiero trzy mecze temu i już pod wodzą trenera Jacka Zielińskiego walczą o utrzymanie.





Strefa komfortu i walka o życie

Po 35 kolejkach układ dla obu zespołów jest prosty - Wisła zajmuje 9. miejsce i jeśli w Gdyni zdobędzie punkt, to zapewni sobie zwycięstwo w "grupie słabszej". Z kolei Arka jest na 12. pozycji, dwa punkty nad strefą spadkową, ale jeśli dziś zwycięży, to już będzie pewna utrzymania.



- Znajdujemy się w strefie komfortu, więc dla nas to inny mecz niż dla Arki. Liczę jednak, że będziemy zmotywowani i wywalczymy trzy punkty - podkreśla Klemenz.



Michał Janota, zawodnik Arki: - Musimy wygrać z Wisłą, żeby ostatnie zdobycze nabrały jeszcze większego znaczenia.



Arka w ostatnich czterech spotkaniach spisała się świetnie, bo zdobyła aż 10 punktów (wygrane z Miedzią, Koroną i Zagłębiem Sosnowiec oraz remis z Wisłą Płock). Po słabym początku rundy finałowej otrząsnęła się też Wisła, która zwyciężyła w dwóch ostatnich meczach (z Górnikiem i Koroną).



- Z Arką też musimy mieć mentalność zwycięzców. Teraz budujemy już formę na przyszły sezon i zwycięstwa będą napawać optymizmem. Musimy jechać po zwycięstwo. Nie będzie odstawiania nogi, postaramy się zdobyć trzy punkty - zapewnia Klemenz.



Krakowianie podkreślają, że choć do końca sezonu pozostał niespełna tydzień, to o rozluźnieniu nie ma mowy. Jednocześnie przyznają jednak, że mają już przygotowane plany na urlop.



- Żona dzwoni po hotelach i wszystko załatwia - uśmiecha się Klemenz. - Chcemy trochę odpocząć, bo za nami przeprowadzka i trochę nerwówki, więc trzeba się odciąć od zadań sportowych i mentalnie odpocząć - dodaje.



Złamanie Peszki, wycieczka Pietrzaka

Krakowianie do Gdyni udali się samolotem. Przeciwko Arce na pewno nie zagra Sławomir Peszko, który po ostrym wślizgu Oskara Sewerzyńskiego z Korony ma złamany palec prawej stopy.

Nie wystąpi również Rafał Pietrzak, który w sobotę otrzymał czwartą żółtą kartkę, ale mimo to poleci z zespołem do Gdyni, o czym pisaliśmy tutaj.

