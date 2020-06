Arka Gdynia - Wisła Kraków 0-0. Adam Danch: Nie zmienia się nic

Arka miała szansę zbliżyć się do Wisły Kraków w tabeli, bezbramkowy remis jest dla gdynian jak porażka.

Adam Danch występuje w Arce Gdynia już trzeci sezon. Jego boiskowe zadania to przede wszystkim defensywa. Ostatnio jednak coś się zmieniło. W dwóch poprzednich spotkaniach Danch trafiał do siatki rywali - ze Śląskiem Wrocław (2-1) i Legią Warszawa (1-5). W meczu z Wisłą Kraków (0-0) nie udało się skompletować swoistego hat-tricka i trafić do siatki w trzecim kolejnym meczu, ale zero pozostałe po stronie strat, co zawsze musi cieszyć defensywnego piłkarza.

Adam Danch starał się szukać pozytywów po bezbramkowym spotkaniu z "Białą Gwiazdą". - Ciężki mecz z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. Nie przegraliśmy i dalej jesteśmy w grze. Zostało siedem spotkań, 21 punktów do zdobycia. Nic się nie zmieniło, dalej wierzymy w utrzymanie i jesteśmy w grze.

Czy to, że Arka w decydującej fazie sezonu ledwie trzy mecze rozegra w Gdyni, a aż cztery poza domem ma dla Dancha jakieś znaczenie? - Z każdym rywalem musimy punktować. Nieważne, czy u siebie czy na wyjeździe - podsumował pochodzący ze Śląska obrońca Arki.



MS

