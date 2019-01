Arka Gdynia. W Turcji rozegra pięć sparingów

Przedstawiciele Arki Gdynia podali plan sparingów, jakie drużyna rozegra w Turcji. Podczas zgrupowania, które rozpocznie się 19 stycznia zespół rozegra pięć spotkań kontrolnych z drużynami m.in. z Bułgarii i Ukrainy.

W sobotę 19 stycznia drużyna Arki Gdynia wyjedzie na obóz do Turcji. Do tego czasu piłkarze będą trenować na Wybrzeżu.

- Przygotowujemy się tokiem w żaden sposób niezaburzonym. Świetna nawierzchnia nowej płyty stadionu rugby, siłownia, sala lekkoatletyczna, dużo pracy nad motoryką - opisał przygotowania swoich podopiecznych Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia. - W sobotę wyruszamy do Turcji, do obiektu, który został stworzony specjalnie pod treningi piłkarzy. Będziemy tam pracowali nad aspektami stricte piłkarskimi.

W Azji Mniejszej gdynianie rozegrają też mecze sparingowe. Już 22 stycznia przeciwnikiem "Żółto-Niebieskich" będzie Slawia Sofia - po 20 kolejkach 10. drużyna tabeli bułgarskiej Ekstraklasy. Ostatni tytuł mistrza kraju Slawia wywalczyła, po ponad pięćdziesięcioletniej przerwie, w sezonie 1995/96. W sezonie 1966/67 - dotarła do półfinału Pucharu Zdobywców Pucharów, w którym uległa szkockiemu Glasgow Rangers.

Kolejny mecz kontrolny gdynianie rozegrają 24 stycznia z Czerno More Warna, który to klub po 20 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli bułgarskiej Ekstraklasy. W 2006 roku Czerno More awansowało do pierwszego w historii finału Pucharu Bułgarii, w którym przegrało z CSKA Sofia 1-3. Finał klub z Warny powtórzył w 2008 roku, gdy przegrał z Liteksem Łowecz 0-1 oraz w 2015, gdy wygrał z Lewskim Sofia 2-1 po dogrywce. Wówczas zdobył także Superpuchar. Pokonał Łudogorec Razgrad 1-0. Zagrał też w kwalifikacjach Ligi Europejskiej, gdzie po remisie 1-1 przegrali z Dynamem Mińsk 0-4.

W poniedziałek 28 stycznia przeciwnikiem Arki będzie FK Ołeksandrija, ukraiński klub zajmujący obecnie trzecie miejsce po 18 kolejkach Premier-Lihi. W sezonie 2015/16 jako beniaminek, po zajęciu szóstego miejsca w lidze, w play-off, awansował do europejskich pucharów. W 3 rundzie Ligi Europejskiej przegrał dwa razy z chorwackim Hajdukiem Split (0-3 i 1-3). W ubiegłym sezonie Ołeksandrija zajęła trzecie miejsce w lidze. Grała w kwalifikacjach do Ligi Europejskiej. W 4 rundzie toczyła wyrównane pojedynki z białoruskim BATE Borysów (1-1, 1-2).

31 stycznia piłkarze z Gdyni rozegrają dwa sparingi: z FK Makedonija Gjorcze Petrow Skopje, macedońskim klubem zajmującym obecnie siódme miejsce w tabeli I ligi, oraz Szachtiorem Karaganda, który w lidze kazachskiej w 2018 roku zajął dziewiąte miejsce w tabeli.

