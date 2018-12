Ciężkie boiska, dużo rozegranych meczów w krótkim okresie, w dodatku trzy porażki z rzędu. Mimo to ekipa Arki Gdynia zapowiada ambitną walkę w Zabrzu z Górnikiem - o odzyskanie wiary w siebie i walkę o czołową "ósemkę" Ekstraklasy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Smółka po meczu z Cracovią (0-3). Wideo INTERIA.TV

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Górnik Zabrze - Arka Gdynia!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

- Gra w piłkę wynika z tego, jak się czujemy na boisku - mówił Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia po przegranym 0-3 meczu z Cracovią. - To wynikało z przygotowania motorycznego, że pressingu, w którego słynęliśmy w meczach u siebie, nie było. Nogi nie niosły, boisko było ciężkie, gra się nie układała.

Szkoleniowiec piłkarzy z Gdyni dodał, że warunki do gry na grudniowych boiskach są trudne. Ponadto Arka nie miała świeżości.

- Czasami dwa, trzy dni w mikrocyklu są bardzo ważne, a mecz z Jagiellonią (przegrany 0-2 w Pucharze Polski - przyp. red.) kosztował nas dużo zdrowia i widziałem po moich zawodnikach, że dali tyle, ile mogli. Nie mogę mieć do nich pretensji - zaznaczył Smółka.

- Na pewno ciężko było po dwumeczu z Jagiellonią, ale co się stało, to już się nie odstanie. Mieliśmy szansę na poprawę nastojów, bo mogliśmy awansować do pierwszej "ósemki" - komentował wysoką porażkę na własnym stadionie Michał Nalepa, zawodnik Arki. - Drużyna jest ambitna i chce wygrać. Ambicje były duże, teraz czekają nas dwa mecze, w których będziemy grali o komplet punktów.

Nic dziwnego, że - jak przyznali przedstawiciele Arki Gdynia - "Żółto-Niebiescy" po meczu z Cracovią przede wszystkim musieli zresetować głowy i nieco odpocząć. Zaliczyli też zajęcia regeneracyjne. Piłkarze byli także na odnowie w aquaparku, a po analizie zaliczyli trening na stadionie rugby. Po części wstępnej, gdzie ćwiczyli doskonalenie podań oraz małe gry, przećwiczono także warianty taktyczne pod kątem meczu z Górnikiem.

Aura zdawała się sprzyjać treningom przed zawodami, które będą miały miejsce na trudnym terenie na południu kraju, gdzie zima zaatakowała znacznie mocniej, niż na północy. Zajęciom bowiem towarzyszył przez moment dość obfity opad śniegu.

Najbliższy rywal drużyny znad morza to Górnik Zabrze. Ślązacy zajmują 15. miejsce w tabeli. Do przedostatniego meczu w tym sezonie przystępują w nieco lepszych nastrojach, niż goście, których będą podejmować. W ostatnich spotkaniach co prawda pokonali na wyjeździe Wisłę Płock 4-0, ale ulegli na własnym stadionie Miedzi Legnica 1-3.

Górnicy na swoim koncie mają 16 punktów. Arka Gdynia ma punktów 23 i zajmuje 9. pozycję w tabeli Ekstraklasy.

Mecz zaplanowano na sobotę 15 grudnia. Początek o godz. 18:00.

Łukasz Razowski z Gdyni

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy