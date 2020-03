Arka Gdynia. Trener Krzysztof Sobieraj: Nie ma żartów

Nowy trener Arki Krzysztof Sobieraj objął ją w wyjątkowo trudnym momencie. Drużyna znajduje się w strefie spadkowej Ekstraklasy, a jej rozgrywki zostały zawieszone przez epidemię koronawirusa i nie wiadomo czy i kiedy zostaną wznowione.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tłumy przed stadionem świętowały awans PSG pomimo dużego zagrożenia koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Sobieraj udzielił wywiadu klubowej telewizji Arki. Głównym tematem było oczywiście zdrowie zawodników gdyńskiego klubu. - Zapadły decyzje, które musimy uszanować. Ciężka sytuacja jest nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Ogromna tragedia, z którą nie ma żartów - powiedział szkoleniowiec.

Reklama

Najpierw zawieszono rozgrywki niższych lig. Ekstraklasę zawieszono dopiero w późniejszym terminie.

- Wszyscy jesteśmy ludźmi, nie ma co różnicować. To na pewno trudny czas. Musimy się zastanowić, co musimy zrobić. Te decyzje muszą być przemyślane i bezpieczne. Życie i zdrowie ludzi jest najważniejsze - przyznał Krzysztof Sobieraj, który wcześniej był asystentem trenera Aleksandara Rogicia.

- To jest moje szczęście, że miałem przyjemność pracować z tymi zawodnikami codziennie przez pięć poprzednich miesięcy. Mam swój plan jako trener co można zmienić w tym zespole, powoli go wdrażam. Zakomunikowałem drużynie na jakich zasadach będziemy funkcjonować. Wiele rzeczy się zmieni i zawodnicy są tego świadomi - stwierdził szkoleniowiec.

Jakie są najbliższe plany trenera Arki, który wcześniej, jako zawodnik, rozegrał w żółto-niebieskich barwach 265 spotkań, przyczyniając się do jej awansów do Ekstraklasy oraz zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu?

- Z punktu widzenia szkoleniowego chciałbym mieć zespół na co dzień, widzieć go i monitorować. Mam swój pomysł i chcę go w spokoju realizować. Tak naprawdę nie wiem co będzie. Mamy dziś nadzwyczajne spotkanie w klubie. Wspólnie podejmiemy decyzję co dalej - zakończył Sobieraj.

MS