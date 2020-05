Arka Gdynia w ciągu ostatnich trzech lat już piąty raz zmienia trenera przed derbami z Lechią Gdańsk.

Jeśli potwierdzą się doniesienia z sobotniego poranka ( więcej TUTAJ! ) i Ireneusz Mamrot faktycznie zostanie trenerem Arki Gdynia, dojdzie do sytuacji bezprecedensowej. Oznaczać to będzie, że gdynianie od powrotu do Ekstraklasy w 2016 roku już piąty (!) raz zmienią trenera przed meczem o prymat w Trójmieście z Lechią.

2017 - Grzegorza Nicińskiego zastępuje Leszek Ojrzyński - wynik 1-2.

2019 - Zbigniewa Smółkę (który zdążył jeszcze poprowadzić Arkę w derbach) zastępuję Jacek Zieliński - wynik 0-0.

2019 - Jacka Zielińskiego zastępują Aleksandar Rogić - wynik 2-2.

2020 - Aleksandara Rogicia zastępuje Krzysztof Sobieraj.

2020 - Krzysztofa Sobieraja zastępuje Ireneusz Mamrot.

Dwa najpopularniejsze kluby Trójmiasta zmierzyły się do tej pory w Ekstraklasie 14 razy.

Bilans to 10 wygranych Lechii, 4 remisy, 0 wygranych Arki. Kolejny mecz derbowy odbędzie się 31 maja o godzinie 17.30 na pustym stadionie w Gdańsku.

MS