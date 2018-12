Arka Gdynia do wiosennych meczów w Ekstraklasie przygotowywać się będzie m.in. w Turcji, gdzie rozegra spotkania sparingowe. W kadrze "Żółto-Niebieskich" dokonano też pierwszych zmian. Z klubem pożegnał się m.in. Andrij Bogdanow.

Piłkarze Arki ze świątecznego urlopu wrócą do klubu 8 stycznia. Tego samego dnia rozpoczną się przygotowania zimowe przed wiosenną częścią sezonu. Zawodnicy z Gdyni zmagania na boiskach Ekstraklasy w 2019 roku rozpoczną meczem z Koroną Kielce 10 lutego o 15:30.

W trakcie przygotowań, 9 stycznia, zawodnicy zaliczą badania wydolnościowe, a w dniach 11-18 stycznia pracować będą na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni. Z kolei 19 stycznia rozpocznie się zgrupowanie w Turcji, które potrwa do 2 lutego. Tam Arka rozegra 4-5 sparingów.

- Ja nie chcę w Polsce grać, granie na sztucznym boisku, na mrozie, nic nie daje - powiedział Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia. - Chcę lepiej popracować, zrobić dwa treningi dziennie, dobrze się przygotować. Wyjeżdżamy do Turcji grać, przede wszystkim grać, analizować, znowu grać. Będzie na przykład taki dzień, że zagramy dwa mecze jednego dnia. Przede wszystkim jedziemy do hotelu, który ja znam, w którym byłem kilkukrotnie na obozie. Wszędzie w Turcji są dobre boiska, ale tam, gdzie będziemy, jest, jak ja to określam, "szybkie" boisko.

Jak dodał trener "Żółto-Niebieskich", takie warunki, w połączeniu z górskim, chłodnym klimatem, w ośrodku oddalonym od miasta i od plaży, sprzyjać mają ciężkiej pracy piłkarzy.

- Wracamy na osiem dni przed pierwszym spotkaniem ligowym. Zawodnicy dostaną dwa dni wolnego po obozie i potem zaczynamy mikrocykl startowy przed meczem z Koroną Kielce - dodał Smółka.

Podczas konferencji prasowych przed ostatnimi meczami w 2018 roku trener Smółka podkreślał także, że wkrótce będą podjęte decyzje dotyczące zmian w kadrze zespołu z miasta z morza i marzeń.

- Analiza dopiero nastąpi i na początku roku będę mógł więcej powiedzieć. Dołączą na pewno młodzi zawodnicy. Do tego być może zrobimy dwa-trzy kluczowe transfery. Muszą to być jednak zawodnicy, którzy wzmocnią zespół, albo transferów w ogóle nie będzie. Czas rewolucji już był, teraz musimy zrobić kosmetykę - wyjaśnił Smółka.

Jak podały władze klubu, pierwsze zmiany już zostały dokonane. Arka zawarła umowę transferu definitywnego Maksymiliana Banaszewskiego ze Stali Mielec. Z drużyny odeszli już Bogdanow i Adrian Klimczak. Zgodę na poszukiwanie klubu otrzymali już także Karol Danielak i Robert Sulewski.

