23-letni Nemanja Mihajloviić przeszedł z holenderskiego Heerenveen do Arki Gdynia. Podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2021 roku z opcją przedłużenia na kolejny rok.

Na papierze ściągnięcie do Arki wciąż młodego ofensywnego zawodnika, za którego 2,5 roku temu holenderski klub zapłacił 1,7 miliona euro, wygląda na majstersztyk. Dwa udane sezony w belgradzkim Partizanie pozwoliły Mihajloviciovi zasłużyć na miano "nowego Andriji Żivkovicia". Żivković to mistrz świata do lat 20 w barwach Serbii w roku 2015, najmłodszy reprezentant dorosłej kadry tego kraju oraz najmłodszy kapitan w historii Partizana, z którego przeszedł do Benfiki.

No dobrze, to gdzie jest haczyk? Jakim cudem Mihajlović ląduje w 13. drużynie polskiej Ekstraklasy, ligi klasyfikowanej na 32. miejscu w Europie?

Belgradzki dziennikarz Bojan Babić rzuca trochę światła na ten transfer: - Wydawało się, że transfer Nemanji do ligi holenderskiej to strzał w dziesiątkę. Serbscy piłkarze od zawsze czuli się tam wyśmienicie, Eredivisie to często była trampolina do większej kariery. Nazwiska Matei Keżmana i Duszana Tadicia mówią za siebie. W przypadku Mihajlovicia wszystko poszło nie tak. Przez ostatnie kilka miesięcy skrzydłowy grał jedynie w zespole młodzieżowym Heerenveen. Nadzieja dla Arki? Dwa słowa - Aleksandar Rogić. To mądry trener. Jeśli on widzi drogę do odbudowy Mihajlovicia nad Morzem Bałtyckim, to tak się zapewne stanie. Tyle, że nie od razu - zaznacza Babić.



A co na to inny dziennikarz z Belgradu, Nenad Stoković, który ma ten atut, że pilnie śledzi polska ligę od lat. Czy ten transfer ma szansę powodzenia? - Znam tego chłopaka od "małych butów" jak się u nas mawia. To syn mojego śp. przyjaciela Dragana Gagija. Mihajlović to bardzo szybki skrzydłowy, dysponuje ciekawym dryblingiem. Fizycznie jest jednak słaby i szczerze to myślę, że będzie miał ciężkie życie z twardymi, polskimi obrońcami.

To niejedyny ruch działaczy Arki. W piątek klub z Gdyni poinformował o przedłużeniu umowy z golkiperem Pavelsem Steinborsem. Niespełna 35-letni Łotysz pozostanie bramkarzem 13. klubu Ekstraklasy do 30 czerwca 2022 roku.

Paweł Mazurek

